Daria_Kolchenko

Менеджер проектов

Я имею 5-ти летний опыт работы менеджером проектов в направлениях: IT, диджитал, брендинг и стратегии.

Ссылка на мое резюме на hh: Резюме Кольчено Д.

Управление проектом:

- Управление проектной командой (дизайнеры, front-end разработчики, back-end разработчики);

- Контроль бюджета проекта;

- Контроль исполнения проекта в соответствии с календарным планом;

- Контроль маржинальности проекта;

- Контроль платежей;

- Взаимодействие с подрядчиками;

- Составление ТЗ ;

- Запуск проекта в опытную эксплуатацию:

• контроль качества верстки (адаптивность, кроссбраузерность, мобильная версия, соответствия дизайн макетам);

• организация тестирования функционала сайта, скорости работы сайта, модулей;

• передача в эксплуатацию;

- Проведение сравнительных исследований с помощью айтрекера.

Продажи:

- Обработка входящих заявок;

- Составление сметы проекта (оценка трудозатрат и бюджета);

- Составление коммерческого предложения;

- Проведение встреч с потенциальными клиентами.

Реализованные проекты:

- https://l-town.ru – нейминг, платформа бренда, фир.стиль, разработка лендинга и сайта компании по продаже недвижимости;

- разработка дизайна внутренней платформы для Philip Morris

- https://1kmg.ru/ – фир. стиль и разработка сайта для Кузбасской медиа группы

- https://mamontblood.com/– создание лендинга и сайта для премиальной водки Mamont

- ВТБ Бизнес Коннект – дизайн и разработка лендинга и платформы https://www.vtbconnect.ru

- Сбербанк – стратегия для HR платформы

- Х5 retail group – дизайн сайта Платформы устойчивого развития

- Газпром-медиа – дизайн сайта

- Союзмультфильм – брендинг

- Фаберлик – разработка бренд платформы

- ГК Самолет - разработка фирменного стиля