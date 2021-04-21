Daria_Kolchenko

Я имею 5-ти летний опыт работы менеджером проектов в направлениях: IT, диджитал, брендинг и стратегии.
Ссылка на мое резюме на hh: Резюме Кольчено Д.
Управление проектом:
- Управление проектной командой (дизайнеры, front-end разработчики, back-end разработчики);
- Контроль бюджета проекта;
- Контроль исполнения проекта в соответствии с календарным планом;
- Контроль маржинальности проекта;
- Контроль платежей;
- Взаимодействие с подрядчиками;
- Составление ТЗ ;
- Запуск проекта в опытную эксплуатацию:
• контроль качества верстки (адаптивность, кроссбраузерность, мобильная версия, соответствия дизайн макетам);
• организация тестирования функционала сайта, скорости работы сайта, модулей;
• передача в эксплуатацию;
- Проведение сравнительных исследований с помощью айтрекера.
Продажи:
- Обработка входящих заявок;
- Составление сметы проекта (оценка трудозатрат и бюджета);
- Составление коммерческого предложения;
- Проведение встреч с потенциальными клиентами.
Реализованные проекты:
- https://l-town.ru – нейминг, платформа бренда, фир.стиль, разработка лендинга и сайта компании по продаже недвижимости;
- разработка дизайна внутренней платформы для Philip Morris
- https://1kmg.ru/ – фир. стиль и разработка сайта для Кузбасской медиа группы
- https://mamontblood.com/– создание лендинга и сайта для премиальной водки Mamont
- ВТБ Бизнес Коннект – дизайн и разработка лендинга и платформы https://www.vtbconnect.ru
- Сбербанк – стратегия для HR платформы
- Х5 retail group – дизайн сайта Платформы устойчивого развития
- Газпром-медиа – дизайн сайта
- Союзмультфильм – брендинг
- Фаберлик – разработка бренд платформы
- ГК Самолет - разработка фирменного стиля