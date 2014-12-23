Пока что начинающий, но целеустремленный дизайнер.

Закончила курсы веб-дизайна, разбираюсь в современных тенденциях.

Сделаю стильный и красивый лэндинг, главную страницу, баннер на сайт (статичный или флэш), кнопки и иконки, оформление канала Youtube.

Обработаю фотографии.

Есть контакты с хорошими копирайтерами и рерайтерами для наполнения Вашего сайта.

Кроме того, могу сделать видеомонтаж (нарезка/склейка, добавление аудио), аудиомонтаж для Youtube, подкастов. Могу записать обучающий скринкаст.