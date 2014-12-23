Пока что начинающий, но целеустремленный дизайнер.
Закончила курсы веб-дизайна, разбираюсь в современных тенденциях.
Сделаю стильный и красивый лэндинг, главную страницу, баннер на сайт (статичный или флэш), кнопки и иконки, оформление канала Youtube.
Обработаю фотографии.
Есть контакты с хорошими копирайтерами и рерайтерами для наполнения Вашего сайта.
Кроме того, могу сделать видеомонтаж (нарезка/склейка, добавление аудио), аудиомонтаж для Youtube, подкастов. Могу записать обучающий скринкаст.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно, в срок.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Задача чёткая, понятная. Вежливый, терпеливый, никаких претензий. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Баннеры
1 отзыв
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$0.5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга