Daria_Lion

Дарья Daria_Lion

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Пока что начинающий, но целеустремленный дизайнер.

Закончила курсы веб-дизайна, разбираюсь в современных тенденциях.

Сделаю стильный и красивый лэндинг, главную страницу, баннер на сайт (статичный или флэш), кнопки и иконки, оформление канала Youtube.

Обработаю фотографии.

Есть контакты с хорошими копирайтерами и рерайтерами для наполнения Вашего сайта.

Кроме того, могу сделать видеомонтаж (нарезка/склейка, добавление аудио), аудиомонтаж для Youtube, подкастов. Могу записать обучающий скринкаст.

Портфолио

Отзывы заказчиков

AntonVatanen
Антон 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужен шаблон для оформления канала youtube.
Быстро, качественно, в срок.
Очень хороший заказчик. Задача чёткая, понятная. Вежливый, терпеливый, никаких претензий. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
$3/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$0.5/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга