перводчик испанского и французского языков

Уважаемый Заказчик!

С одинаковым интересом рассмотрю любое Ваше предложение: будь то небольшой срочный заказ в несколько страниц или крупный проект. Всегда на связи — всегда рада любому Вашему обращению!

Люблю свою работу и ценю Ваше время.

Моя главная цель — успешное длительное сотрудничество, неизменно приносящее выгоду обеим сторонам.

Выполняю перевод по следующим направлениям:

* исп.-рус.

* рус.-исп.

* фр.-рус.

* рус.-фр.

Специализация:

- художественный перевод;

- перевод научных статей;

- публицистика .

Стоимость услуг: расценки оговариваются в зависимости от сложности и направления перевода.

Примерный диапазон расценок (зависят от сложности и срочности заказа):

- 1800 зн. с проб.= 200–350 руб.

ПОРТФОЛИО НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ ПО ПРИЧИНЕ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ ЗАКАЗЧИКОВ. ВСЕГДА ГОТОВА ПОДТВЕРДИТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ (БЕСПЛАТНО).

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Образование:

- высшее, кандидат филологических наук:

2007 — Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Москва;

Факультет иностранных языков, Перевод и переводоведение (испанский, французский языки);

2012 — Белгородский государственный университет, Белгород; аспирантура.

Опыт работы переводчиком с 2007 г.

Средняя скорость: 8 страниц в день.

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МОИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

email: [email protected]