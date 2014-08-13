Уважаемый Заказчик!
С одинаковым интересом рассмотрю любое Ваше предложение: будь то небольшой срочный заказ в несколько страниц или крупный проект. Всегда на связи — всегда рада любому Вашему обращению!
Люблю свою работу и ценю Ваше время.
Моя главная цель — успешное длительное сотрудничество, неизменно приносящее выгоду обеим сторонам.
Выполняю перевод по следующим направлениям:
* исп.-рус.
* рус.-исп.
* фр.-рус.
* рус.-фр.
Специализация:
- художественный перевод;
- перевод научных статей;
- публицистика .
Стоимость услуг: расценки оговариваются в зависимости от сложности и направления перевода.
Примерный диапазон расценок (зависят от сложности и срочности заказа):
- 1800 зн. с проб.= 200–350 руб.
ПОРТФОЛИО НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ ПО ПРИЧИНЕ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ ЗАКАЗЧИКОВ. ВСЕГДА ГОТОВА ПОДТВЕРДИТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ (БЕСПЛАТНО).
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Образование:
- высшее, кандидат филологических наук:
2007 — Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Москва;
Факультет иностранных языков, Перевод и переводоведение (испанский, французский языки);
2012 — Белгородский государственный университет, Белгород; аспирантура.
Опыт работы переводчиком с 2007 г.
Средняя скорость: 8 страниц в день.
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МОИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
email: [email protected]