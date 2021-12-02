Daria_Ulyanova

Сценарист/Видеопродакшен
Я - сценарист с опытом работы более 2-ух лет. Пишу сценарии к разно форматным роликам: от презентационных и рекламных до сериалов и полных метров. Закончила Санкт-Петербургскую Школу кино и телевидения. Работаю с блогерами, также пишу для тик-тока, Ютуба и Инстаграма. Есть портфолио (высылаю по запросу в Ватсап).
О себе:
- Пишу и сочиняю с детства;
- Мечтаю получить Оскар;
- Креативная;
- Ответственная;
- Ценю свою и ваше время, поэтому всегда учитываю "deadline";
- Со мной легко работать и найти общий язык;
- Много путешествую, слежу за трендами, развиваюсь в своем деле;
- Творческая личность!
- Опыт в съемках (могу помочь в организации съемочного процесса - есть команда)
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