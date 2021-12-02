Daria_Ulyanova

Сценарист/Видеопродакшен

Я - сценарист с опытом работы более 2-ух лет. Пишу сценарии к разно форматным роликам: от презентационных и рекламных до сериалов и полных метров. Закончила Санкт-Петербургскую Школу кино и телевидения. Работаю с блогерами, также пишу для тик-тока, Ютуба и Инстаграма. Есть портфолио (высылаю по запросу в Ватсап).

О себе:

- Пишу и сочиняю с детства;

- Мечтаю получить Оскар;

- Креативная;

- Ответственная;

- Ценю свою и ваше время, поэтому всегда учитываю "deadline";

- Со мной легко работать и найти общий язык;

- Много путешествую, слежу за трендами, развиваюсь в своем деле;

- Творческая личность!

- Опыт в съемках (могу помочь в организации съемочного процесса - есть команда)