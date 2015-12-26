Автор текстов, переводчик (немецкий язык)
Выполняю рефераты, курсовые работы, дипломные работы по юриспруденции (образование – высшее юридическое), истории Отечества, обществознанию. Занимаюсь переводами с немецкого и на немецкий язык, репетиторством по немецкому языку для школьников. Создаю тексты и статьи на разные тематики в соответствии с Вашими целями, редактирую и корректирую тексты.
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Портфолио
- Перевод приветствия для канала на YouTube Rus-De976 просмотров
- Статья-анонс о выставке сувениров ручной работы137 просмотров
- КР Психология служебной деятельности (фрагмент)231 просмотр
- КР Понятие правового акта. Его виды (фрагмент)211 просмотров