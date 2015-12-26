Автор текстов, переводчик (немецкий язык)

Выполняю рефераты, курсовые работы, дипломные работы по юриспруденции (образование – высшее юридическое), истории Отечества, обществознанию. Занимаюсь переводами с немецкого и на немецкий язык, репетиторством по немецкому языку для школьников. Создаю тексты и статьи на разные тематики в соответствии с Вашими целями, редактирую и корректирую тексты.