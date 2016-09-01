Daria_golom

Дарья Daria_golom

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Переводчик, корректор, рерайтер.
  • Рерайтинг. Изменённые тексты с сохранением смысла и грамотности.
  • Корректура. Вычитка статей, научных работ, книг любого объёма.
  • Переводы с английского на русский и с русского на английский. Филологическая, лингвистическая, психологическая, социологическая тематика. Литературный язык. Возможны переводы в стихах.
  • Написание статей на заданную Вами тему.
  • Написание научных работ студентам гуманитарных специальностей.
  • Составление описаний товара для интернет-магазинов.