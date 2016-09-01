Daria_golom

Переводчик, корректор, рерайтер.
- Рерайтинг. Изменённые тексты с сохранением смысла и грамотности.
- Корректура. Вычитка статей, научных работ, книг любого объёма.
- Переводы с английского на русский и с русского на английский. Филологическая, лингвистическая, психологическая, социологическая тематика. Литературный язык. Возможны переводы в стихах.
- Написание статей на заданную Вами тему.
- Написание научных работ студентам гуманитарных специальностей.
- Составление описаний товара для интернет-магазинов.
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