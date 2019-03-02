Daria_light

Дарья Геращенкова Daria_light

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тексты для инстаграма психолога

    Здравствуйте. Мне нужны тексты для инстаграма психолога. Описание актуальных проблем общества, конкретных тем, вопросов дня и так далее. Примеры могу выслать

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Тексты для инстаграма

    Здравствуйте. Мне нужны тексты для инстаграма психолога. Описание актуальных проблем общества, конкретных проблем, вопросов дня и так далее.  Примеры могу выслать

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад