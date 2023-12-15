З задоволенням візьму Ваші завдання!)
Всіи привіт!) Я тут новенька, але дуже сумлінно ставлючь до виконання завдань. Слідую, щоб вони були якісні та виконані до дедлайну. Зроблю завдання зі своєї сфери, та все, що пов'язане з текстами. Працюю в сфері IT SEO-cпеціалістом. Мої контакти 0938248363
Нейминг и Слоганы
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$6/час
от $6от 6 дней
#321
Поисковые системы (SEO)
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$6/час
от $6от 6 дней
#362
Интернет-магазины
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$6/час
от $6от 1 дня
#553
Продающие тексты
нет отзывов
$6/час
от $6от 6 дней
#734
Наполнение сайтов
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 дня
#1243
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$6/час
от $6от 6 дней
#1540