С 2014 года работаю как копирайтер-фрилансер. Клиенты: Мегафон, Felix, ВТБ, агентство AdWatch
Прежде чем уйти во фриланс, я шесть лет работала в рекламе и маркетинге. Во всех предыдущих компаниях одной из моих ключевых обязанностей был копирайтинг.
Предыдущие места работы:
Издательство «Альпина Паблишер», менеджер по маркетингу – 10 месяцев
Производитель мед. техники «Альфа-Медика», менеджер по рекламе – 1,5 года
Ресторан «Зер Гут», менеджер по рекламе – 3,5 года
Тур. оператор «РТК», менеджер по маркетингу – 9 месяцев
Навыки в копирайтинге:
- Подготовка описаний продукции и услуг
- Написание рекламных статей
- Написание коммерческих предложений
- Написание текстов для сайта
- Написание рассылок
- Составление листовок
- Ведение групп в социальных сетях
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