Копирайтер

С 2014 года работаю как копирайтер-фрилансер. Клиенты: Мегафон, Felix, ВТБ, агентство AdWatch

Прежде чем уйти во фриланс, я шесть лет работала в рекламе и маркетинге. Во всех предыдущих компаниях одной из моих ключевых обязанностей был копирайтинг.

Предыдущие места работы:

Издательство «Альпина Паблишер», менеджер по маркетингу – 10 месяцев

Производитель мед. техники «Альфа-Медика», менеджер по рекламе – 1,5 года

Ресторан «Зер Гут», менеджер по рекламе – 3,5 года

Тур. оператор «РТК», менеджер по маркетингу – 9 месяцев

Навыки в копирайтинге:

- Подготовка описаний продукции и услуг

- Написание рекламных статей

- Написание коммерческих предложений

- Написание текстов для сайта

- Написание рассылок

- Составление листовок

- Ведение групп в социальных сетях