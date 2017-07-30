Darika_Kuz

Дарья Кузнецова Darika_Kuz

 
35 летРоссия/Ульяновск
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
MamaAisha
Айша 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Автор для рерайта по лёгкому тз. 35р 1000зн.
Прекрасный исполнитель. Пишет качественные интересные тексты, с соблюдением всех пунктов тз. Рекомендую!