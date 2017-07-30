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Дарья Кузнецова
Darika_Kuz
Darika_Kuz
35 лет
Россия
/
Ульяновск
7 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Айша
MamaAisha
35 лет
Россия
11 лет в сервисе
Была
год назад
15 отзывов
$1
10 баллов
6 лет назад
Автор для рерайта по лёгкому тз. 35р 1000зн.
Прекрасный исполнитель. Пишет качественные интересные тексты, с соблюдением всех пунктов тз. Рекомендую!
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Отзывы заказчиков
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