Дипломированный специалист в гуманитарных науках

Я-дипломированный историк и политолог. Знаю 4 иностранных языка: французский ,английский, японский и китайский.

Кроме того, проходила обучение такой удаленной профессии как "копирайтер" (имеется портфолио и сертификат, подтверждающий обучение).

Имеется большой опыт в написании текстов и работ не только с опорой не только на академическую тематику, но и многие другие, в которых я, как гуманитарий, хорошо разбираюсь.

Всю работу выполняю очень качественно, на других сайтах также присутствуют отзывы обо мне. Никогда не берусь за заказы, в которых не разбираюсь.

Будет приятно с Вами сотрудничать!