DarinaRom77

Копирайтер

Опыт в написании текстов - 3 года. Успешно и с удовольствием справлялась с такими задачами: 1. Еженедельное написание статей в стиле life style в корпоративный электронный журнал;2. Наполнение контентом бизнес страниц в социальных сетях. А именно страницы ресторана восточной кухни, производства соусов ручной работы, бизнес тренера (коуча), фитнес клуба, HR агенства;3. Написание научных статей по психологии, которые были опубликованы в сборниках, выпускаемых университетом;4. Составление скриптов для продавцов;5. Написание обзоров фильмов и книг;6. Описание товаров для сайта. Образование: полное высшие, магистр психологии КНУ имени Тараса Шевченко.