Darinadesign

Дизайн интерьера

Добро пожаловать! Я частный дизайнер интерьеров Титова Дарья.

- Дизайн интерьеров жилых

- Подбор мебели, текстиля, оборудования, отделочных материалов

- Авторский надзор

Все дизайн-проект выполнены лично мной и являются авторской работой.

Уникальность интерьера, создаем дизайн согласно Вашему бюджету, грамотные планировочные решения, качество визуализации, официальное заключение договора на основе тех. задания.

Дополнительную информацию Вы можно получить на моем сайте. Также задать вопросы по почте: [email protected]