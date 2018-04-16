Expert

Профессиональные навыки и знания:

Администратор Windows/Mac OS; уверенный пользователь средств моделирования и оптимизации бизнес-процессов (ARIS, BPWin), пакетов Microsoft Office, Adobe (Photoshop, Premier), пула мультимедийных программ. Опыт работы с ERP-системой SAP R/3 (модули PM/CS), АБС (Инверсия), CMS-системы. Опыт проведения презентаций программных продуктов; аналитических исследований IT-рынка; опыт организационной работы с авторами, методистами, художниками.

Дополнительная информация:

Обладаю аналитическим мышлением‚ высокой работоспособностью‚ хорошими коммуникативными‚ управленческими и организационными навыками; обучаюсь в сжатые сроки‚ умею качественно работать самостоятельно и в команде‚ достигая высоких результатов. Ищу и имею большой опыт проектной дистанционной работы. Технический и разговорный английский.