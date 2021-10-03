Dariyakodryan26

Пишу тексты, переводы качественно, люблю свою работу.

• Написание уникальных текстов на заказ под любую тематику.• Любой сложности.• Подбор и расстановка ключевых слов.• Качественные SEO тексты для Ваших сайтов.• Статьи для блогов, Инстаграм и Фейсбук.• Создание заголовков, которые привлекают покупателя.• Переводы текстов русский-украинский. Цена - 45 грн/1000 символов без пробелов. Примеры заказов отправлю в личном сообщении.Обращайтесь, качеством работ будете довольны.