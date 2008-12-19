DarkEye

Вячеслав Солодков DarkEye

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Фотограф/ретушер

Студийная и репортажная съёмка. Пейзажи и архитектура.

Ретушь фотографий: устранение "красных глаз", дефектов кожи, корректировка свето-теневого рисунка, цветовая корректировка.

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