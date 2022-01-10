Озвучка (Голос Женский/Мужской)

Мы небольшая команда ребят, которые набираются опыта в данном деле. У обоих неплохой голос, поэтому хотим попробовать себя в озвучке. Подходим к заказам крайне внимательно, относимся очень ответственно, всегда уточняем у заказчика, как именно должна звучать работа (например, какие должны быть эмоции или посыл). У нас неплохие микрофоны, но не лучшего качества, так что на данный момент мы больше концентрируемся на хорошей озвучке: эмоциональной и живой. Цену и другие нюансы разберём вместе с вами.

Наши контакты:

P.S. Мы готовы озвучивать от аниме до каких-либо репортажей или видео на YouTube. Но есть то за что мы не возьмёмся, предупреждаю заранее. Это я про эротическую тематику, иностранные тексты и политические темы. Вы всегда можете уточнить заранее возьмёмся ли мы за вашу тему, если она не входит в список из вышеперечисленных, связавшись с нами.