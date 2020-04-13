Программист студент. Программирование - это творчество, а творчество - это эмоции.

Студент, обучаюсь на специальности "Информационные системы и программирование", специальность дает навыки программирования на Python, C#, создание базы данных на SQL server. Так же верстке сайтов, созданию веб приложений.

Победитель студенческих конференций по программированию.

Сам лично увлекаюсь дополнительно рисованием и написанием книги, на работу не повлияет.

К работе отношусь ответственно, стараюсь выполнить задание в наилучшем виде.