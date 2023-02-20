Dark_Joy_UA

Про мене.. коротко ))

Я - позитивна та цікава особистість, завжди стежу за новинами та подіями, які відбуваються навколо нас. Маю вищу юридичну освіту та працював в цій сфері, але завжди був пристрасним до музики та радіо. З цієї пристрасті я став робити власні радіо-програми та певний відрізок часу працював на онлайн радіостанції.

Мені подобається думати як письменник, створювати свої власні історії та перетворювати свої думки на слова, які здатні вразити слухачів та читачів. Усі ці здібності та навички, разом з моїм ентузіазмом та відкритістю до нових ідей, дозволили мені розвиватись у кожній сфері свого життя. Я завжди готовий до нових викликів та можливостей, які можуть з'явитись у майбутньому.