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О себе:
Горохов Константин Сергеевич, 1986 г.р.
Образование высшее, Херсонский государственный университет,инженер-эколог.
В данный момент студент Института последипломного образования Львовского
государственного университета им. И.Франка, юридический факультет,
специальность "Международное право", 3й курс.
Опыт работы инженером -экологом на ОАО "Дрогобычский долотный завод" 2 года.
Настоящее место работы - инспектор по режиму и контролю за техническими
проектами и финансовым планированием в отделе внутренней безопасности ОАО
"Дрогобычский долотный завод".
Есть опыт международных связей.
Знания английского языка (деловой) и компьютера, компьютерных технологий. Знание украинского и русского языков-в совершенстве.
Личные увлечения: технологии в бизнесе,политические процессы,
юриспруденция, маркетинг и менеджмет, дизайн, рекламные технологии.