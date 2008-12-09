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О себе:

Горохов Константин Сергеевич, 1986 г.р.

Образование высшее, Херсонский государственный университет,инженер-эколог.

В данный момент студент Института последипломного образования Львовского

государственного университета им. И.Франка, юридический факультет,

специальность "Международное право", 3й курс.

Опыт работы инженером -экологом на ОАО "Дрогобычский долотный завод" 2 года.

Настоящее место работы - инспектор по режиму и контролю за техническими

проектами и финансовым планированием в отделе внутренней безопасности ОАО

"Дрогобычский долотный завод".

Есть опыт международных связей.

Знания английского языка (деловой) и компьютера, компьютерных технологий. Знание украинского и русского языков-в совершенстве.

Личные увлечения: технологии в бизнесе,политические процессы,

юриспруденция, маркетинг и менеджмет, дизайн, рекламные технологии.