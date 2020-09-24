Привет, меня зовут Славик и я НЕНАВИЖУ скучный и однообразный дизайн который предлагают 90% дизайнеров.
Если у вас есть идея я воплощу её в реальность.
Нужен сайт?
Не проблема сделаем
Нету брендбука?
Считайте что вы уже его имеете
Хотите выпустить/запустить продукт но команду с 3-4 дизайнеров нанимать не готовы?
Хм, кажется вы уже сами знаете ответ на вопрос, ВЫ УЖЕ НАШЛИ команду в размере 1 человека.
Комплексная работа от А до Я, пишите мне сюда или telegram: @darkcross117
Мои работы
Навыки
UX design: User Flow, User Journey Maps, Прототипирование
UI design: Web design, Mobile design, Знание гайдлайнов Android & iOS,
Верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap
Как я работаю
Изучаю техническое задание > Предоплата 50% > Прототип > Ваши правки > Готовая работа > Оплата 50% > Все исходники, готовые файлы
Я Онлайн
Круглосуточно) Пишите когда захотите)
Все правки БЕСПЛАТНЫЕ!
Другие дизайнеры требуют деньги за правки? Пф, бросайте их и быстрее пишите мне, мы точно договоримся)