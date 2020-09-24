Скучный Ужасный Однообразный "псевдодизайн" вам сделают другие дизайнеры. Я делаю ДИЗАЙН во всех смыслах этого слова

Привет, меня зовут Славик и я НЕНАВИЖУ скучный и однообразный дизайн который предлагают 90% дизайнеров.

Если у вас есть идея я воплощу её в реальность.

Нужен сайт?

Не проблема сделаем

Нету брендбука?

Считайте что вы уже его имеете

Хотите выпустить/запустить продукт но команду с 3-4 дизайнеров нанимать не готовы?

Хм, кажется вы уже сами знаете ответ на вопрос, ВЫ УЖЕ НАШЛИ команду в размере 1 человека.

Комплексная работа от А до Я, пишите мне сюда или telegram: @darkcross117

Мои работы

Behance

Dribbble

Навыки

UX design: User Flow, User Journey Maps, Прототипирование

UI design: Web design, Mobile design, Знание гайдлайнов Android & iOS,

Верстка: HTML5, CSS3, Bootstrap

Как я работаю

Изучаю техническое задание > Предоплата 50% > Прототип > Ваши правки > Готовая работа > Оплата 50% > Все исходники, готовые файлы

Я Онлайн

Круглосуточно) Пишите когда захотите)

Все правки БЕСПЛАТНЫЕ!

Другие дизайнеры требуют деньги за правки? Пф, бросайте их и быстрее пишите мне, мы точно договоримся)