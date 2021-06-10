Таргетолог занимаюсь привлечением качественных лидов в проект.

Привет, меня зовут Сергей!

У меня высшее Техническое профессиональное, дополнительно проходил обучение на Таргетолога в VK, Instagram, Facebook, Tik tok в университете UNIVERSUS.

Работал над продвижением Яндекса Еды в Tik tok, также имею опыт продвижения блогеров в Instagram и VK.

Около полгода продвигал языковую школу в Instagram и Facebook.

Сейчас обучаюсь Контекстной рекламе в Яндексе.Директ.

Всегда работаю до результата, который вам понравится.