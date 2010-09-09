Darkvinok

Николай Darkvinok

 
36 летРоссия/Чита
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Опыт создания качественных презентаций (MS PowerPoint, Adobe Authorware);

Навыки работы с программами верстки (Adobe InDesign);

Навыки работы с графическими пакетами (Adobe Photoshop, CorelDRAW):

- дизайн буклетов, календарей, баннеров, афиш, логотипов;

Навыки работы с видеоредакторами (Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Ulead VideoStudio):

- видеопрезентации, видеоклипы, DVD-меню;

Начальный опыт работы со средой программирования Turbo Pascal, VisualBasic for Applications;

Знание английского языка;

Умение работы с ГИС (ArcGIS);

Владение пакетом MS Office.

InDesignPowerPointCorelDRAWPhotoshop