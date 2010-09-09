Опыт создания качественных презентаций (MS PowerPoint, Adobe Authorware);
Навыки работы с программами верстки (Adobe InDesign);
Навыки работы с графическими пакетами (Adobe Photoshop, CorelDRAW):
- дизайн буклетов, календарей, баннеров, афиш, логотипов;
Навыки работы с видеоредакторами (Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Ulead VideoStudio):
- видеопрезентации, видеоклипы, DVD-меню;
Начальный опыт работы со средой программирования Turbo Pascal, VisualBasic for Applications;
Знание английского языка;
Умение работы с ГИС (ArcGIS);
Владение пакетом MS Office.
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