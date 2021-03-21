Darkwoid89

Мария Darkwoid89

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
  • Здравствуйте! Меня зовут Мария, я специалист-филолог. Гарантирую качество своей работы, так как имею высшее образование по специальности "Международные отношения" с экономическим профилем; среднее образование с филологической направленностью; углубленно изучаю русский язык.

    Также более 5-ти лет пишу разные виды работ с высоким процентом оригинальности: статьи, доклады, рефераты, курсовые; пишу всегда только своими словами, никаких автоматических накруток не использую.

    Занимаюсь форматированием и редактированием возможных недочетов. Имею большой опыт в проверке работ на корректность.

    Работаю на качество и время.

    Пока у меня ещё не было ни одного клиента, которому бы не понравился результат моей работы. Как правило, ко мне обращаются повторно.