Darkwoid89

- Здравствуйте! Меня зовут Мария, я специалист-филолог. Гарантирую качество своей работы, так как имею высшее образование по специальности "Международные отношения" с экономическим профилем; среднее образование с филологической направленностью; углубленно изучаю русский язык.
Также более 5-ти лет пишу разные виды работ с высоким процентом оригинальности: статьи, доклады, рефераты, курсовые; пишу всегда только своими словами, никаких автоматических накруток не использую.
Занимаюсь форматированием и редактированием возможных недочетов. Имею большой опыт в проверке работ на корректность.
Работаю на качество и время.
Пока у меня ещё не было ни одного клиента, которому бы не понравился результат моей работы. Как правило, ко мне обращаются повторно.
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