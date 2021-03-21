Darkwoid89

Также более 5-ти лет пишу разные виды работ с высоким процентом оригинальности: статьи, доклады, рефераты, курсовые; пишу всегда только своими словами, никаких автоматических накруток не использую.

Занимаюсь форматированием и редактированием возможных недочетов. Имею большой опыт в проверке работ на корректность.

Работаю на качество и время.

Пока у меня ещё не было ни одного клиента, которому бы не понравился результат моей работы. Как правило, ко мне обращаются повторно.