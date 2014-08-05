Darkywa2010

Работаю с блогами и не только!

Предлагаю услуги по CMS WordPress:

1. Анализ Вашего Блога

2. Внутренняя Оптимизация

3. Составление Семантического ядра

4. Работа со Статьями

- Изменение вида статей;

- Чистка от лишнего кода;

- Повышение отдачи в выдачи (смена заголовков и описаний);

- Проверка грамматических ошибок;

5. Чистка и ускорение

- Проведение всех нужных работ для ускорения;

- Удаление лишних файлов на хостинге;

- Лишних плагинов;

- Чистка вирусов;

6. Полная смена Дизайна

- Внедрение Микроразметки;

- Частичное изменение дизайн-элеметнов;

- Добавление определенных кодов и функций;

- Замена плагинов на код.

Создание персонального блога с нуля