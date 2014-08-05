Darkywa2010

Работаю с блогами и не только!
Предлагаю услуги по CMS WordPress:
1. Анализ Вашего Блога
2. Внутренняя Оптимизация
3. Составление Семантического ядра
4. Работа со Статьями
- Изменение вида статей;
- Чистка от лишнего кода;
- Повышение отдачи в выдачи (смена заголовков и описаний);
- Проверка грамматических ошибок;
5. Чистка и ускорение
- Проведение всех нужных работ для ускорения;
- Удаление лишних файлов на хостинге;
- Лишних плагинов;
- Чистка вирусов;
6. Полная смена Дизайна
- Внедрение Микроразметки;
- Частичное изменение дизайн-элеметнов;
- Добавление определенных кодов и функций;
- Замена плагинов на код.
Создание персонального блога с нуля
Действие аккаунта приостановлено!