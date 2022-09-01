Графический дизайнер / Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Даша и веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Постоянно изучаю и занимаюсь графическим дизайном уже более трех лет.
Мои ключевые навыки:
— Умение определять целевую аудиторию продукта или услуги;
— Знание основ верстки, типографики и колористики;
— Разработка дизайна для веб-сайтов, мобильных приложений, логотипов и фирменного стиля, оформление печатных носителей, презентаций и мерча;
— Уверенное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Figma, MS Power Point;
— Создание векторных иллюстраций;— Обработка фотографий;
— Опыт работы с Adobe After Effects, Blender, Tilda;
Я против войны в Украине!