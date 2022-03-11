Очень ответственный Верстальщик!
Качественная адаптивная вёрстка сайтов! Использую сборщик проектов Gulp. Кроссбраузерность, БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
- Работаю по ТЗ и готовым макетам;
- Стараюсь выполнить все пожелания заказчика;
- Делаю адаптивность под разные экраны и мобильные устройства;
- Оговариваю все спорные вопросы с дизайнером и заказчиком если макет имеет нюансы которые могут повлиять на адаптивность сайта и принимаем решение вместе;
- Моя главная задача сделать качественную верстку которая не будет ломаться при изменении контента.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: https://t.me/Darovsk1y
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