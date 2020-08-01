Разработка сайтов "под ключ"

Привет, друзья!

Меня зовут Владимир Дарт, мне 38 лет.

Я работаю в веб-разработке более 10 лет и люблю этим заниматься.

Занимаюсь разработкой и созданием продающих HTML писем (такой ваш мини сайт, который вы можете отправить вашим клиентам по почте). Также активно участвую в проектах по интернет-маркетингу, создаю дизайн для социальных сетей. В свободное время постоянно изучаю что то новое и с радостью делюсь своим опытом.

Около 12 лет я проработал в крупной рекламной компании, где вёл известные мировые бренды.

Живу в городе Москва. Женат, двое маленьких детей.

> Почему клиенты выбирают меня:

+ Честность, трудолюбие, корректное общение, комфортная совместная работа, гибкость, и вишенка на торте - приятная, адекватная цена.

+ выполнение работы "под ключ", закрою вам такие позиции как - "Веб-разработка", "Веб-дизайн", "Дизайн социальных сетей";

+ быстрый запуск вашего проекта, работаю до утверждения, свет не выключают, интернет не выбивает;

+ всегда довожу дело до конца, что такое "работа на отвали" я не знаю;+ не нарушаю сроков (если буду понимать что не успею, сразу вам скажу об этом);

+ удобные способы оплаты. Возможна оплата по безналу.

+ всегда на связи WhatsApp, Telegram, ICQ, а также любые виды коммуникации, вплоть до реальной встречи (в случае необходимости);

Портфолио буду пополнять, к сожалению все мои работы за последние годы показать не могу, так как и написал выше, делал их в рамках рекламной компании, в которой работал. Но своё тоже кое что есть и скоро, думаю будет много!

Чтобы сделать заказ напишите мне в мессенджер:

+7 (968) 33-777-66 (Whatsapp, Viber, Telegram)

Пишите, буду рад сотрудничеству!