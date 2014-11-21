DartShayder

Тимофей Жигман DartShayder

 
32 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Набираю опыт

Студент, опыта маловата, в принципе, нигде по специальности не работал, за то куча энтузиазма и желание заработать честным трудом.

Портфолио
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Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#954
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1134
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1213
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#2344
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3330
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3710
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#4137
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