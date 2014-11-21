Набираю опыт
Студент, опыта маловата, в принципе, нигде по специальности не работал, за то куча энтузиазма и желание заработать честным трудом.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия226 просмотров
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- Без названия233 просмотра
- Без названия195 просмотров
- Без названия188 просмотров
- Без названия175 просмотров
- RGB210 просмотров
- Black233 просмотра
- Барт & Бендр210 просмотров
- Обработка фотки182 просмотра
- Заяц245 просмотров
- Разработка картинки-лого для новой версии софта 2176 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#954
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1134
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1213
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#2344
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3330
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3710
Обработка фотографий
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#4137