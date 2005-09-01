Дизайнер полиграфии

Черников Александр Анатольевич

Дизайнер

(В связи с нестабильной обстановкой на юго-востоке страны перешел на удаленный способ работы)

Дата рождения: 17 июля 1986 (28 лет)

Город: Одесса

Телефон: +38 050-141-93-79

Эл. почта: [email protected]

Цель

Получить перспективную, высокооплачиваемую работу в дружном коллективе. Продолжать накапливать и реализовывать знания в сфере дизайна. Сделать мир лучше:)

Опыт работы

Дизайнер

с 01.2008 по наст. время (6 лет 7 месяцев)

ООО"Компания"ТЕШ" (Рекламное агентство полного цикла)

- логотипы и фирменный стиль

- создание макетов для наружной рекламы (бил-борды, ситилайты)

- печатные макеты (плакаты, визитки, флаера и т.д)

Оператор полиграфического оборудования

с 09.2005 по 10.2007 (2 года 1 месяц)

ООО"Профи-Пресс" (полиграфия)

Настройка полиграфического оборудования на разные типы изделий, контроль качества изготовления продукции

Образование

с 08.2008 по 02.2015

Донецкая академия автомобильного транспорта, Транспортные технологии, Логистика, Донецк.

Профессиональные навыки

Corel Draw – эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.

Adobe Photoshop – эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.

Adobe PageMaker, Adobe Illustrator

Владение языками

Русский и украинский — свободно

Английский — средний

Дополнительная информация

Очень сильные аналитические способности, пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.

Хобби - чтение художественной литературы

План наших отношений:

1. С вас техническое задание / заполненный бриф / можно даже на словах, но конкретные задачи;

2. С меня предложение 2–3х черновых вариантов (для полиграфии);

3. Работа, обсуждение, правки;

4. Оплата проекта (обязательно), обмен отзывами (по желанию);

5. Отправка исходника.