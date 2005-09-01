Черников Александр Анатольевич
Дизайнер
(В связи с нестабильной обстановкой на юго-востоке страны перешел на удаленный способ работы)
Дата рождения: 17 июля 1986 (28 лет)
Город: Одесса
Телефон: +38 050-141-93-79
Эл. почта: [email protected]
Цель
Получить перспективную, высокооплачиваемую работу в дружном коллективе. Продолжать накапливать и реализовывать знания в сфере дизайна. Сделать мир лучше:)
Опыт работы
Дизайнер
с 01.2008 по наст. время (6 лет 7 месяцев)
ООО"Компания"ТЕШ" (Рекламное агентство полного цикла)
- логотипы и фирменный стиль
- создание макетов для наружной рекламы (бил-борды, ситилайты)
- печатные макеты (плакаты, визитки, флаера и т.д)
Оператор полиграфического оборудования
с 09.2005 по 10.2007 (2 года 1 месяц)
ООО"Профи-Пресс" (полиграфия)
Настройка полиграфического оборудования на разные типы изделий, контроль качества изготовления продукции
Образование
с 08.2008 по 02.2015
Донецкая академия автомобильного транспорта, Транспортные технологии, Логистика, Донецк.
Профессиональные навыки
Corel Draw – эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.
Adobe Photoshop – эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.
Adobe PageMaker, Adobe Illustrator
Владение языками
Русский и украинский — свободно
Английский — средний
Дополнительная информация
Очень сильные аналитические способности, пунктуальность, ответственность, добросовестность, самостоятельность, высокая работоспособность, умение в кратчайшие сроки изучить проблему любой сложности, дисциплинированность, исполнительность, склонность к повышению образования, умение работать одинаково продуктивно как в группе так и индивидуально.
Хобби - чтение художественной литературы
План наших отношений:
1. С вас техническое задание / заполненный бриф / можно даже на словах, но конкретные задачи;
2. С меня предложение 2–3х черновых вариантов (для полиграфии);
3. Работа, обсуждение, правки;
4. Оплата проекта (обязательно), обмен отзывами (по желанию);
5. Отправка исходника.
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