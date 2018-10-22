Дизайн - Моё призвание
Разрабатываю как дизайн макетов, так и верстаю.
В мои навыки входят:
✔ Умение работать с фотошопом
✔ Основы композиции в дизайне
✔ Типографика
✔ JavaScript (ES5/ES6/ES7+)
✔ HTML5 CSS3
✔ UI/UX, responsive web
✔ Bootstrap
✔ CMS Wordpress
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую сотрудничество с Максимом, отличное качество адаптивной вёрстки по технологии bootstap, выполняет заказы в срок за разумные деньги. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Приятно было поработать с таким заказчиком. Отработали по предоплате, чем очень доволен. Рекомендую!