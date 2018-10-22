Darvlinig

Максим Darvlinig

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайн - Моё призвание

Разрабатываю как дизайн макетов, так и верстаю.

В мои навыки входят:

✔ Умение работать с фотошопом

✔ Основы композиции в дизайне

✔ Типографика

✔ JavaScript (ES5/ES6/ES7+)

✔ HTML5 CSS3

✔ UI/UX, responsive web

✔ Bootstrap

✔ CMS Wordpress

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Отзывы заказчиков

deMike
Даниил 
34 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать сайт адаптивным под мобильные устройства
Рекомендую сотрудничество с Максимом, отличное качество адаптивной вёрстки по технологии bootstap, выполняет заказы в срок за разумные деньги. Благодарю за сотрудничество!
Спасибо за работу! Приятно было поработать с таким заказчиком. Отработали по предоплате, чем очень доволен. Рекомендую!
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