Архитектор\Художник-иллюстратор

Здравствуйте!

Высшее образование: ПолтНТУ им. Ю.Кондратюка Архитектурный ф-т

Компьютерная графика: ArchiCAD, CorelDraw, ArtlantisStudio;

Оформление архитектурных чертежей, 3D моделирование.

Pисунок "от руки" : живопись (акварель, гуашь, смешанные техники); графика.

- Гарантирую соблюдение сроков и высокое качество работы;

- К выполнению каждого полученного проекта подхожу с полной ответственностью и любовью;

- С каждым проектом работаю индивидуально, без других исполнителей;

посредникам просьба не обращаться

Контакты:

почта - [email protected]

скайп - dashenka.iv