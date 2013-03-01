Архитектор\Художник-иллюстратор
Здравствуйте!
Высшее образование: ПолтНТУ им. Ю.Кондратюка Архитектурный ф-т
Компьютерная графика: ArchiCAD, CorelDraw, ArtlantisStudio;
Оформление архитектурных чертежей, 3D моделирование.
Pисунок "от руки" : живопись (акварель, гуашь, смешанные техники); графика.
- Гарантирую соблюдение сроков и высокое качество работы;
- К выполнению каждого полученного проекта подхожу с полной ответственностью и любовью;
- С каждым проектом работаю индивидуально, без других исполнителей;
посредникам просьба не обращаться
Контакты:
почта - [email protected]
скайп - dashenka.iv