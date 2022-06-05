Навыки:
уважительное общение с другими, умение слушать и слышать
всегда стараюсь за словами найти истинные мотивы и потребности человека
умение анализировать, структурировать и доносить информацию
организация работы, мероприятий
уверенное владение ПК: Internet, Microsoft Office, Excel, Google документы, таблицы
быстрый набор текста
простой видеомонтаж (нарезка, склейка, наложение аудио дорожки)
оформление и редактирование изображений
немного знакома с конструктором сайтов Tilda
навык находить информацию, обрабатывать её
довольно быстро учусь новому, всегда стремлюсь к развитию
Надеюсь, что смогу быть полезной Вам и Вашему проекту.
Всегда ответственно подхожу к работе, мне важно качество и результат того, что делаю.
Вдохновляет работа над действительно полезными для людей продуктами. Нравится командный подход к работе, хотя работать могу как одна, так и в команде.
Умею работать с другими людьми. Имею опыт преподавания около 10 лет, умею обучать, мотивировать и поддерживать других. Также год проработала менеджером в оптовой компании, создав доверительные, партнерские взаимоотношения с клиентами. Был опыт работы куратором в краткосрочном проекте.