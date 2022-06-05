Оперативное закрытие ваших текущих задач

Навыки:

уважительное общение с другими, умение слушать и слышать

всегда стараюсь за словами найти истинные мотивы и потребности человека

умение анализировать, структурировать и доносить информацию

организация работы, мероприятий

уверенное владение ПК: Internet, Microsoft Office, Excel, Google документы, таблицы

быстрый набор текста

простой видеомонтаж (нарезка, склейка, наложение аудио дорожки)

оформление и редактирование изображений

немного знакома с конструктором сайтов Tilda

навык находить информацию, обрабатывать её

довольно быстро учусь новому, всегда стремлюсь к развитию

Надеюсь, что смогу быть полезной Вам и Вашему проекту.

Всегда ответственно подхожу к работе, мне важно качество и результат того, что делаю.

Вдохновляет работа над действительно полезными для людей продуктами. Нравится командный подход к работе, хотя работать могу как одна, так и в команде.

Умею работать с другими людьми. Имею опыт преподавания около 10 лет, умею обучать, мотивировать и поддерживать других. Также год проработала менеджером в оптовой компании, создав доверительные, партнерские взаимоотношения с клиентами. Был опыт работы куратором в краткосрочном проекте.