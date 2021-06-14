DaryaDenisova

Статьи, редактирование, копирайтинг, учебные и научные работы, переводы
Я работаю с текстом. Практически любым текстом. Умею:
- писать продающие тексты, увлекательные статьи, описания товаров и категорий (рус., англ.);
- редактировать и корректировать тексты (рус., англ.);
- создавать истории, придумывать персонажей и делать так, чтобы они были видны в тексте;
- писать рефераты, курсовые, дипломы, диссертации по гуманитарным наукам;
- повышать уникальность учебных работ;
- переводить с английского на русский любой сложности (технический и художественный перевод).
Умею писать и обычно, и креативно.
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