DaryaGagarina

Дарья DaryaGagarina

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Smm, дизайнер, контент-менеджер, визуал

Привет! Меня зовут Даша.

У меня высшее экономическое образование, дополнительно изучала SMM курсы в университете интернет-профессий Нетология, Яндекс.Метрикe и Google Analytics в Skillbox.

Чем смогу вам помочь:

- полный Smm менеджмент социальных сетей

- визуальное оформление профиля Инстаграм

- подбор стиля, фотографий

- создание шаблонов для оформления профиля в Инстаграм 

- дизайн визиток и логотипов

Работаю до результата, который вам понравится. 

Обращайтесь :)