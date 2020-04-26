Smm, дизайнер, контент-менеджер, визуал

Привет! Меня зовут Даша.

У меня высшее экономическое образование, дополнительно изучала SMM курсы в университете интернет-профессий Нетология, Яндекс.Метрикe и Google Analytics в Skillbox.

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Чем смогу вам помочь:

- полный Smm менеджмент социальных сетей

- визуальное оформление профиля Инстаграм

- подбор стиля, фотографий

- создание шаблонов для оформления профиля в Инстаграм

- дизайн визиток и логотипов

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Работаю до результата, который вам понравится.

Обращайтесь :)