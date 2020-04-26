Smm, дизайнер, контент-менеджер, визуал
Привет! Меня зовут Даша.
У меня высшее экономическое образование, дополнительно изучала SMM курсы в университете интернет-профессий Нетология, Яндекс.Метрикe и Google Analytics в Skillbox.
⠀
Чем смогу вам помочь:
- полный Smm менеджмент социальных сетей
- визуальное оформление профиля Инстаграм
- подбор стиля, фотографий
- создание шаблонов для оформления профиля в Инстаграм
- дизайн визиток и логотипов
⠀
Работаю до результата, который вам понравится.
Обращайтесь :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Оформление, шаблоны Instagram41 просмотр
- Оформление, шаблоны Instagram46 просмотров
- Оформление, шаблоны Instagram49 просмотров