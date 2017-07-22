DaryaKataeva

Тендерный специалист

Специалист по тендерно-договорным отношениям в сфере государственных закупок.

Работаю тендерным специалистом по государственным закупкам больше 3 лет. Подготовлю документацию как по 44 Федеральному закону, так и по 223 Федеральному закону. Помогу с оформлением банковских гарантий. Услуги под ключ, от поиска необходимого тендера, до подписания контракта.; Так же составляю коммерческие предложения.

e:mail - [email protected]