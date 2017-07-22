DaryaKataeva

Дарья Катаева DaryaKataevaDaryaKataeva
30 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Тендерный специалист
Специалист по тендерно-договорным отношениям в сфере государственных закупок.
Работаю тендерным специалистом по государственным закупкам больше 3 лет. Подготовлю документацию как по 44 Федеральному закону, так и по 223 Федеральному закону. Помогу с оформлением банковских гарантий. Услуги под ключ, от поиска необходимого тендера, до подписания контракта.; Так же составляю коммерческие предложения.
e:mail - [email protected]
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