Умею профессионально монтировать видео так, чтобы это было понятно каждому, даже на сложные темы. Вырезка, нарезка, субтитры, эффекты, озвучка, переходы, текст, музыка и многое другое. Работаю с качеством и форматом видео. Обработка выполняется сразу в нескольких программах для достижения лучшего результата. Занимаюсь этим большую часть своей жизни, и это действительно приносит мне удовольствие и именно поэтому готова выполнить любую работу идеально.

Опираюсь на логику визуального повествования. На этой платформе совсем недавно, поэтому обратной связи о моих работах нет, но могу скинуть в сообщения примеры работ, например, с канала на ютуб или видео-интервью, которое было сделано для школы.