DaryaLobova

Перевод любой сложности со всех языков мира

Переводим документацию юридического, медицинского, фармацевтического, финансового, технического характера со всех языков мира. Выполняем также художественные литературные переводы книг, статей, журналов и других материалов для публикаций носителями языка.

В штате 234 дипломированных переводчика. Все переводы проверяются корректором и финальную проверку проходят носителем языка (по желанию Клиента).

Стоимость перевода от 320р (в зависимости от языка и сложности перевода).

При объемах свыше 100 стр делаем бесплатный тестовый перевод 2-3 страниц для подтверждения качества.

Для безопасности и уверенности Клиента заключаем договор, где указаны все гарантии с нашей стороны.

С уважением,

Лобова Дарья Вячеславовна,

Директор по развитию бизнеса

Агентство переводов A&T Intl.

+79167518123