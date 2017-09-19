DaryaLobova

Переводим документацию юридического, медицинского, фармацевтического, финансового, технического характера со всех языков мира. Выполняем также художественные литературные переводы книг, статей, журналов и других материалов для публикаций носителями языка.
В штате 234 дипломированных переводчика. Все переводы проверяются корректором и финальную проверку проходят носителем языка (по желанию Клиента).
Стоимость перевода от 320р (в зависимости от языка и сложности перевода).
При объемах свыше 100 стр делаем бесплатный тестовый перевод 2-3 страниц для подтверждения качества.
Для безопасности и уверенности Клиента заключаем договор, где указаны все гарантии с нашей стороны.
С уважением,
Лобова Дарья Вячеславовна,
Директор по развитию бизнеса
Агентство переводов A&T Intl.
+79167518123