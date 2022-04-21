DaryaMellis

Дар'я SMM , Переклад, PR

Привіт! Я SMM спеціаліст з освітою маркетолога Дар'я

Трішки про моє навчання та особисті якості:

Навчалася на маркетолога в ХКЕПК в місті Херсон. Поміж цього проходила багато різних курсів по instagram, Vk, та telegram, tik tok, Facebook. На курсах вивчала як працюють дані соціальні мережі, як в них просуватися та взаємодіяти з аудиторією, яка там знаходиться для різних цілей. (Продажу, збільшення охоплення, залученості у контент та тд.) Вивчила психологію клієнта та людей вцілому. Знаю українську, російську, та англійську мови.Що входить в мої послуги: • Аудит сторінки або сайту (600 грн)• Прописання стратегії для вашого акаунту згідно з вашими цілями (продаж, збільшення охоплення, для ефективної реклами та інші цілі) (800 грн)• Написання або редагування текстів. Зроблю їх читабельними, цікавими, скликаючими до цільової дії(збереження, лайк, репост, продаж, реєстрації...) (200 грн за текст)• Аналіз конкурентів та цільової аудиторії. Прописання вигідної стратегіїї. (700 грн)• Створення УТП та Позиціювання. (500 грн)• Дизайн гайдів та чек листів на вашу тематику (900 грн)• Повне введення вашої сторінки(оформлення сторіс, написання постів, відповідь в дірект та на коментарі, генерування контенту) (2500 за місяць ведення)• Створення сторінки з нуля(чіпляюча шапка профілю, розробка унікального стилю, тон оф войс, аналіз конкурентів та цільової аудиторії, створення візуалу, прописання стратегії та контенту на місяць ведення акаунту) (3500 грн)

Додаткові послуги, які я можу виконувати:• Переклад текстів з мов : російська, українська, англійська (70 грн за 1000 символів)• Робота PR менеджера ( від 6000 грн)• Оформлення карток товарів на сайтах (ціна договірна)

ССылка на мої роботи: https://drive.google.com/folderview?id=1AyL6jJODTnxt1k-zlQ5Ag2ZNrBFdqKWr