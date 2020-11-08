DaryaMelman

Начинающий, но амбициозный фрилансер :) Есть опыт в ведении коммерческого аккаунта в ВК и Instagram, составлении ком. передложений и т.д.

Основная деятельность - руководитель торгового сектора в спортивном гипермаркете. Опыт работы - 7 лет. Дополнительная миссия - организация и проведение мероприятий, работа по привлечению партнеров.

Могу быть полезна для Вас в:

- Найме персонала (поиск кандидатов, проведение телефонного интервью)

- Составлении коммерческих предложений (есть большой опыт работы с подрядчиками и партнерами и ведении деловой переписки)

- Написании публикаций для социальный сетей (вела аккаунты магазина в ВК и Instagram (с 0 подписчиков до 4400 и 1300 без накрутки и конкурсов)

- Составлении текста для e-mail рассылок (составление рассылок на аудиторию от 30000 до 200000 человек)

- Написании сценариев для развлекательных мероприятий (корпоративы, праздники, конкурсы и т.д.)

Все еще помню как писала рефераты, курсовые и дипломную работу, поэтому с радостью возьмусь и за рерайтинг. :)