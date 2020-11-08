DaryaMelman

Основная деятельность - руководитель торгового сектора в спортивном гипермаркете. Опыт работы - 7 лет. Дополнительная миссия - организация и проведение мероприятий, работа по привлечению партнеров.
Могу быть полезна для Вас в:
- Найме персонала (поиск кандидатов, проведение телефонного интервью)
- Составлении коммерческих предложений (есть большой опыт работы с подрядчиками и партнерами и ведении деловой переписки)
- Написании публикаций для социальный сетей (вела аккаунты магазина в ВК и Instagram (с 0 подписчиков до 4400 и 1300 без накрутки и конкурсов)
- Составлении текста для e-mail рассылок (составление рассылок на аудиторию от 30000 до 200000 человек)
- Написании сценариев для развлекательных мероприятий (корпоративы, праздники, конкурсы и т.д.)
Все еще помню как писала рефераты, курсовые и дипломную работу, поэтому с радостью возьмусь и за рерайтинг. :)