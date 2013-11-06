Художник. Рисую от руки и на планшете. http://medueljca.deviantart.com/

Художник. Рисую с удовольствием, быстро и качественно.

Рисую от руки и на планшете, всевозможные иллюстрации, картинки, живопись, графика, роспись стен...

Часть моих работ можно посмотреть тут: http://medueljca.deviantart.com/gallery/

Закончила Электротехнический колледж (ЗЭТК) 2010 дизайн интерьеров .

В данный момент студентка Харьковской государственной академии дизайна и искусств , монументально-декоративная живопись.