Художник. Рисую от руки и на планшете. http://medueljca.deviantart.com/
Художник. Рисую с удовольствием, быстро и качественно.
Рисую от руки и на планшете, всевозможные иллюстрации, картинки, живопись, графика, роспись стен...
Часть моих работ можно посмотреть тут: http://medueljca.deviantart.com/gallery/
Закончила Электротехнический колледж (ЗЭТК) 2010 дизайн интерьеров .
В данный момент студентка Харьковской государственной академии дизайна и искусств , монументально-декоративная живопись.
Портфолио
- Русалка137 просмотров
- Птица Хамаюн160 просмотров
- Без названия119 просмотров
- Без названия134 просмотра
- Пост апокалиптический мир104 просмотра
- Dart113 просмотров
- Девушка в теплых тонах160 просмотров
- Котик на прогулке132 просмотра
- Клоун125 просмотров
- Открытка134 просмотра
- Девочка и кот161 просмотр