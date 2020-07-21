DaryaTorkhova

Дарья Торхова DaryaTorkhovaDaryaTorkhova
Привет!
Я занимаюсь таргетированной рекламой ВКонтакте.
А ещё я очень хочу разобраться в твоём бизнесе, ведь чтобы сделать свою работу качественно, я должна знать его лучше, чем твой генеральный директор. А качественно сделанная работа нам с тобой выгодна:)
Давай я расскажу немного о том, что планирую делать:
1. Проведу с тобой объёмное интервью, чтобы полностью вникнуть в твоё дело.
2. Проанализирую твою ЦА и твоих конкурентов
3. Создам креативы, произведу парсинг ЦА, протестирую и запущу рекламу.
4. Оптимизирую твой сайт/паблик для трафика.
Вуаля, реклама, которая продаст твой товар готова и учитывает вкусы и интересы твоих клиентов! А где клиенты, там и твоя прибыль.
От тебя мне потребуется лишь время, информация и бюджет на рекламу (20-30 тысяч на первый месяц) - и через неделю твоя реклама уже принесёт первых покупателей!