Darya_1301

SMM - специалист

За последние 2 года на свое обучение я отдала 1000$

Проходя курсы по выстраиванию бизнеса с 0 я знаю все бизнес процессы, точки роста, оптимизация и тд

За счет работы в продажах смогу смело проконсультировать Вас, составить воронки продаж, скрипты, видеть Ваши точки роста

Проходила курсы по работе с Китаем. Знаю и применяю на практике как заказывать от туда вещи как для личного пользования так и на продажу. За счет чего Вы сможете экономить большие деньги или закупаться в брендовых магазинах.

Владею Adobe Photoshop, Canva, Adobe Illustrator. Смело смогу нарисовать, отредактировать, провести цветокоррекцию ретушь и др манипуляции с этими програмами.

На данный момент прохожу курсы по SSM у действующего специалиста Натали Винер и веду клиентов. Полностью прорабатываю SSM стратегию, составляю референсы, пишу Контент планы. Занимаюсь ведением историй, постов. Проведением розыгрышей