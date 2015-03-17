Архитектура, дизайн, вёрстка, полиграфия, СМИ

Образование

2010-2014 гг. Уральская архитектурно-художественная академия. Специальность: архитектор

2007-2010 гг. Пермский строительный колледж. Квалификация: техник-архитектор

Опыт работы

Окт. 2012-по наст. время Архитектор-дизайнер (ЗАО «Бизнес-клуб «Глобус», г. Екатеринбург)

Основные обязанности:

· Разработка архитектурно-планировочных решений, включая перепланировки, для помещений

различного назначения (сеть кулинарий, рестораны, кафе, банкетные залы, производственные

цеха, офисные и жилые помещения)

· Создание интерьеров, 3D-визуализация, рендеринг, предметное наполнение, расстановка оборудования и мебели, вывески, оформление витрин

· Разработка фасадных элементов, входных групп, подсветки здания, проработка навигации, разработка малых архитектурных форм,

вывесок

· Авторский надзор, подбор материалов, мебели, работа с поставщиками, подготовка ТЗ, выезды на обмеры, контроль работы

строителей

· Разработка фирменного стиля, логотипов, рекламной и полиграфической продукции и афиш, верстка макетов (меню, буклеты, фолдеры, флаеры, листовки,

баннера, в том числе с использованием gif-анимации)

· Поддержка текущих проектов (доработка деталей интерьера, навигации, фирменного стиля, расстановка мебели и оборудования):

- Ресторан «Вертикаль» (120 посадочных мест, 51 этаж): http://www.vertical51.ru/gallery

- Сеть кулинарий «Космос» (7 объектов по всему городу): www.kosmos-rk.ru/kulinariya

- Ресторанный комплекс «Космос», включающий в себя 5 банкетных залов, помещение для дискотек «Эльдорадо»,

кафе на крыше «Летняя веранда»: www.kosmos-rk.ru

· Реализация новых проектов и их дальнейшая поддержка:

- Здание пристроя к ресторанному комплексу «Космос» (общая площадь 1000м2), включающее в себя банкетный зал на 350 человек (1 этаж), ресторан на 105 посадочных мест (2 этаж): http://www.kosmos-rk.ru/banket/29

- Сеть кулинарий «Космос» (9 объектов): www.kosmos-rk.ru/kulinariya

- Кафе «Высоцкий» (3-х уровневое кафе, 150 посадочных мест): www.kafe-vysotsky.umi.ru

- Зал русской кухни ресторана «Вертикаль» (45 посадочных мест) - в стадии согласования

Февр. 2012- Дек. 2012 Архитектор, помощник архитектора (архит. студия Т.И. Кашиной, фриланс, г. Екатеринбург)

Основные обязанности:

· проектирование индивидуальных жилых домов, 3D-моделирование и визуализация

· разработка эскизных проектов (разработка фасадов, планов, разрезов, генпланов, планов

благоустройства, зонирования территории, схем посадок деревьев, перспективных

видов)

· подготовка и оформление рабочих чертежей (разработка кладочных планов, планов

фундамента, узлов, сечений, разрезов, планов кровли и стропил, декоративных

элементов, экспликации помещений, ведомостей заполнения дверных и оконных

проёмов)

· проектирование домов из различных материалов (пеноблоков, газобетона, кирпича, оцилиндрованного

бревна, бруса)

· расчет количества материалов, расчет тепла, расчет нагрузок на деревянные перекрытия

Апр. 2011- Дек. 2011 Дизайнер (типография «Пятёрка», г. Екатеринбург)

Основные обязанности:

· вёрстка, дизайн

· предпечатная и послепечатная подготовка

· создание макетов разного плана

Сент. 2010- Апр. 2011 Дизайнер-фрилансер (г. Екатеринбург)

Основные обязанности:

· вёрстка, дизайн

· разработка логотипов

Навыки и знания

· cвободное владение программами проектирования и моделирования: ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop, InDesign, 3DMax + Vray, AutoCAD, SketchUp, Artlantis

· опытный пользователь офисных программ: Word, Excel, PowerPoint;

· немецкий (разговорный), английский (средний)

Личные качества

· целеустремленность, трудоспособность; желание развиваться

· коммуникабельность, умение работать в команде

· организаторские способности, быстрая обучаемость

Дополнительная информация

· 2007-2010 - Создание студенческой газеты, организация работы студ. редакции (Пермский

строительный колледж)

· 2009-2010 - Организация секции детской мультипликации (работа мультипликатором в школе)

· водительские права категории «В»

· увлечения: живопись, путешествия, катание на велосипеде/горных лыжах

· готовность к переезду и командировкам