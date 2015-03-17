Образование
2010-2014 гг. Уральская архитектурно-художественная академия. Специальность: архитектор
2007-2010 гг. Пермский строительный колледж. Квалификация: техник-архитектор
Опыт работы
Окт. 2012-по наст. время Архитектор-дизайнер (ЗАО «Бизнес-клуб «Глобус», г. Екатеринбург)
Основные обязанности:
· Разработка архитектурно-планировочных решений, включая перепланировки, для помещений
различного назначения (сеть кулинарий, рестораны, кафе, банкетные залы, производственные
цеха, офисные и жилые помещения)
· Создание интерьеров, 3D-визуализация, рендеринг, предметное наполнение, расстановка оборудования и мебели, вывески, оформление витрин
· Разработка фасадных элементов, входных групп, подсветки здания, проработка навигации, разработка малых архитектурных форм,
вывесок
· Авторский надзор, подбор материалов, мебели, работа с поставщиками, подготовка ТЗ, выезды на обмеры, контроль работы
строителей
· Разработка фирменного стиля, логотипов, рекламной и полиграфической продукции и афиш, верстка макетов (меню, буклеты, фолдеры, флаеры, листовки,
баннера, в том числе с использованием gif-анимации)
· Поддержка текущих проектов (доработка деталей интерьера, навигации, фирменного стиля, расстановка мебели и оборудования):
- Ресторан «Вертикаль» (120 посадочных мест, 51 этаж): http://www.vertical51.ru/gallery
- Сеть кулинарий «Космос» (7 объектов по всему городу): www.kosmos-rk.ru/kulinariya
- Ресторанный комплекс «Космос», включающий в себя 5 банкетных залов, помещение для дискотек «Эльдорадо»,
кафе на крыше «Летняя веранда»: www.kosmos-rk.ru
· Реализация новых проектов и их дальнейшая поддержка:
- Здание пристроя к ресторанному комплексу «Космос» (общая площадь 1000м2), включающее в себя банкетный зал на 350 человек (1 этаж), ресторан на 105 посадочных мест (2 этаж): http://www.kosmos-rk.ru/banket/29
- Сеть кулинарий «Космос» (9 объектов): www.kosmos-rk.ru/kulinariya
- Кафе «Высоцкий» (3-х уровневое кафе, 150 посадочных мест): www.kafe-vysotsky.umi.ru
- Зал русской кухни ресторана «Вертикаль» (45 посадочных мест) - в стадии согласования
Февр. 2012- Дек. 2012 Архитектор, помощник архитектора (архит. студия Т.И. Кашиной, фриланс, г. Екатеринбург)
Основные обязанности:
· проектирование индивидуальных жилых домов, 3D-моделирование и визуализация
· разработка эскизных проектов (разработка фасадов, планов, разрезов, генпланов, планов
благоустройства, зонирования территории, схем посадок деревьев, перспективных
видов)
· подготовка и оформление рабочих чертежей (разработка кладочных планов, планов
фундамента, узлов, сечений, разрезов, планов кровли и стропил, декоративных
элементов, экспликации помещений, ведомостей заполнения дверных и оконных
проёмов)
· проектирование домов из различных материалов (пеноблоков, газобетона, кирпича, оцилиндрованного
бревна, бруса)
· расчет количества материалов, расчет тепла, расчет нагрузок на деревянные перекрытия
Апр. 2011- Дек. 2011 Дизайнер (типография «Пятёрка», г. Екатеринбург)
Основные обязанности:
· вёрстка, дизайн
· предпечатная и послепечатная подготовка
· создание макетов разного плана
Сент. 2010- Апр. 2011 Дизайнер-фрилансер (г. Екатеринбург)
Основные обязанности:
· вёрстка, дизайн
· разработка логотипов
Навыки и знания
· cвободное владение программами проектирования и моделирования: ArchiCAD, CorelDRAW, Photoshop, InDesign, 3DMax + Vray, AutoCAD, SketchUp, Artlantis
· опытный пользователь офисных программ: Word, Excel, PowerPoint;
· немецкий (разговорный), английский (средний)
Личные качества
· целеустремленность, трудоспособность; желание развиваться
· коммуникабельность, умение работать в команде
· организаторские способности, быстрая обучаемость
Дополнительная информация
· 2007-2010 - Создание студенческой газеты, организация работы студ. редакции (Пермский
строительный колледж)
· 2009-2010 - Организация секции детской мультипликации (работа мультипликатором в школе)
· водительские права категории «В»
· увлечения: живопись, путешествия, катание на велосипеде/горных лыжах
· готовность к переезду и командировкам
Портфолио
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