Darya_RSYA

Специалист по настройке контекстной рекламы (РСЯ)

Меня зовут Переверзева Дарья. Я-начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0". На данный момент работаю на свое имя, поэтому основная моя задача - обеспечить Вас новыми заявками, звонками, конверсиями и продажами. То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Пишите!