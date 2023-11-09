Darya_Rada

Дарья Darya_Rada

 
22 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
О себе

Мне 21 год, начала заниматься тем чем занималась раньше
Девушка я добрая, отзывчивая, готова к чему-то новому

Пишите не стесняйтесь, все обговорим, по срокам договоримся) либо можно сразу на почту [email protected]

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$5/час
от $1от 1 дня
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