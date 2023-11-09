О себе
Мне 21 год, начала заниматься тем чем занималась раньше
Девушка я добрая, отзывчивая, готова к чему-то новому
Пишите не стесняйтесь, все обговорим, по срокам договоримся) либо можно сразу на почту [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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