Работа с информацией, с текстами

Образование - высшее. Окончила филологический факультет Самарского государственного университета в 2004 году. Специальность - "Русский язык и литература".

Более 10 лет проработала в печатных СМИ в должностях от журналиста до редактора. Работала в различной тематике, в последние годы преимущественно в общественно-политической.

В настоящее время возглавляю пресс-службу крупной компании, работающей в сфере ЖКХ.

В свободное от работы время готова выполнять работу с текстами любой тематики.

Мои увлечения: мотоциклы, автомобили, путешествия. Готова писать в том числе на эти темы.