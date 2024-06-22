Darya_Shukshina

Дарья Darya_Shukshina

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Фотограф и ретушер

Меня зовут Дарья, я профессиональный фотограф и ретушер.

Фотография - моя страсть, которой я занимаюсь уже много лет. Я создаю яркие, эмоциональные и запоминающиеся снимки. Также я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий, используя широкий спектр инструментов и техник для достижения идеального результата.

Я всегда открыта к новым творческим идеям и буду рада сотрудничать с вами!

Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$40/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга