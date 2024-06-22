Фотограф и ретушер
Меня зовут Дарья, я профессиональный фотограф и ретушер.
Фотография - моя страсть, которой я занимаюсь уже много лет. Я создаю яркие, эмоциональные и запоминающиеся снимки. Также я занимаюсь ретушью и обработкой фотографий, используя широкий спектр инструментов и техник для достижения идеального результата.
Я всегда открыта к новым творческим идеям и буду рада сотрудничать с вами!
Я против войны в Украине!
Обработка фотографий
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$10/час
от $10от 1 дня
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Фотосъемка
нет отзывов
$40/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга