Дарья Павлова Darya_smm_Darya_smm_
32 годаУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Настройка таргетированной рекламы в ФБ/инстаграм
Добрый день! Меня зовут Дарья, я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в фейсбук и в инстаграм.
Чем могу быть полезной:
- создам для вас пошаговую стратегию продвижения бизнеса
- помогу с определением целевой аудитории
- настрою рекламу и проведу аналитику
- предоставлю отчётность, чтобы вы могли видеть в любой момент качество моей работы.
Пишите, с удовольствием отвечу на все вопросы!