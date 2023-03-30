Darya_smm_

Настройка таргетированной рекламы в ФБ/инстаграм

Добрый день! Меня зовут Дарья, я занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в фейсбук и в инстаграм.

Чем могу быть полезной:

- создам для вас пошаговую стратегию продвижения бизнеса

- помогу с определением целевой аудитории

- настрою рекламу и проведу аналитику

- предоставлю отчётность, чтобы вы могли видеть в любой момент качество моей работы.

Пишите, с удовольствием отвечу на все вопросы!