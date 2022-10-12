Daryana1009

Доброго времени суток.
Выполняю работу по разработке дизайна веб-продукции: баннер, лендинг, многостраничный сайты, адаптивный дизайн.
Выполняю заказы в Figma и AdobePhotoshop.
Схема работы (по разработке сайта):
1) Разбор самого проекта, подбор референсов и обсуждение деталей.
2) Разработка мудборда (по желанию заказчика).
3) Создание прототипа, внесение всех правок и утверждение.
4) Создание дизайна макета сайта, внесение правок и утверждение.
5) Создание адаптивных версий сайта (если они необходимы).
6) Подготовка проекта и ТЗ для верстальщика. Если необходим сайт "под ключ" то я могу сама найти верстальщика и заказчик сразу получит готовый сайт.
Выполняю задачи в срок. Вношу все правки заказчика.
Работаю по предоплате.
Если у Вас остались ещё вопросы - [email protected]
Моё портфолио - https://www.behance.net/vitinadary4ef0/projects
Надеюсь на сотрудничество.
Всего Вам хорошего.