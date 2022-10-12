Daryana1009

Веб-дизайнер

Доброго времени суток.

Выполняю работу по разработке дизайна веб-продукции: баннер, лендинг, многостраничный сайты, адаптивный дизайн.

Выполняю заказы в Figma и AdobePhotoshop.

Схема работы (по разработке сайта):

1) Разбор самого проекта, подбор референсов и обсуждение деталей.

2) Разработка мудборда (по желанию заказчика).

3) Создание прототипа, внесение всех правок и утверждение.

4) Создание дизайна макета сайта, внесение правок и утверждение.

5) Создание адаптивных версий сайта (если они необходимы).

6) Подготовка проекта и ТЗ для верстальщика. Если необходим сайт "под ключ" то я могу сама найти верстальщика и заказчик сразу получит готовый сайт.

Выполняю задачи в срок. Вношу все правки заказчика.

Работаю по предоплате.

Если у Вас остались ещё вопросы - [email protected]

Моё портфолио - https://www.behance.net/vitinadary4ef0/projects

Надеюсь на сотрудничество.

Всего Вам хорошего.